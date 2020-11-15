راحة الجزيرة على فترتين

مصطفى الديب (أبوظبي)

ينتظر الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، انضمام اللاعبين الدوليين إلى التدريبات، عقب مباراة «الأبيض» أمام البحرين اليوم، حتى تكتمل صفوف «فخر أبوظبي»، استعداداً لمباراة شباب الأهلي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وحصل الجزيرة على راحة لمدة 24 ساعة، أمس الأول، عقب مباراة اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل، وودع على أثرها «فخر أبوظبي» البطولة، لخسارته 1-2 ذهاباً.

وخاض الفريق لقاء «النمور»، في ظل غياب 9 من عناصره الأساسية، بين الانضمام للمنتخب والإصابة.

وتتواصل التدريبات مساء اليوم، على ملعب قصر الإمارات، وسط غيابات عديدة، ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على راحة ثانية لمدة يوم أيضاً، بعد غد، حسب برنامج الاستعداد الذي أعلنه المدرب.

وكان كايزر قد أعرب عن استيائه الشديد من قرارات حكم مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء، مؤكداً أنها جاءت غريبة، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الجزيرة ظهر بمستوى جيد على فترات من اللقاء.

على جانب آخر، يواصل عمر بعدالرحمن نجم الجزيرة والمنتخب برنامجه العلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، ومن المقرر أن يتحدد موعد عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كايزر سبق التأكيد على أن اللاعب ليست لديه مشاكل في «الركبة»، وهذا أمر جيد، إلا أن الجهاز لن يتعجل عودته مطلقاً، وسوف يحصل اللاعب على الوقت الكافي للعلاج من الإصابة التي لحقت به في مباراة الظفرة ضمن الجولة الثانية للدوري.