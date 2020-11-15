اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ برنامج اللقاح للأندية

دبي (الاتحاد)

بدأ اتحاد كرة القدم، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذ برنامج جرعة لقاح «كوفيد-19» للاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية ومنتسبي كرة القدم بالدولة، حيث تلقت الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبو الفريق الأول وفريق الرديف بنادي شباب الأهلي لقاح الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن برنامج اللقاح، يأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على تنفيذ قرارات الجهات المختصة بالدولة، حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات نموذجاً مشرفاً للتصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية.

وأضاف ‬أن ‬برنامج ‬اللقاح ‬يستهدف ‬تلقي ‬الفريق ‬الأول ‬لدوري ‬المحترفين، ‬والدرجة ‬الأولى، ‬والرديف، ‬بأندية ‬الدولة ‬للقاح، ‬وفق ‬جدول ‬زمني ‬محدد، ‬بدأ ‬بنادي ‬شباب ‬الأهلي ‬خلال ‬الأيام ‬القليلة ‬الماضية، ‬ومستمرون ‬في ‬عملية ‬تنفيذه ‬لكافة ‬أندية ‬الدولة، ‬ضمن ‬أولويات ‬اتحاد ‬الكرة ‬في ‬المحافظة ‬على ‬صحة ‬وسلامة ‬كافة ‬منتسبي ‬نشاط ‬كرة ‬القدم ‬الإماراتية.