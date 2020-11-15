خورفكان إلى «مربع الذهب»

دبي (الاتحاد)

تأهل خورفكان إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بفوزه على الظفرة 4-1، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، وهو الانتصار الثاني لـ «النسور» في الدور الأول، بعدما تفوق في الجولة الأولى على البطائح 3-1، ضمن المجموعة الثالثة، ويقتصر الصراع على البطاقة الثانية بين الشارقة والبطائح، حيث يملك كل منهما 3 نقاط، وكان الشارقة فاز على الظفرة 3-2، قبل أن يخسر أمام البطائح 4-2 أمس الأول، وتبقى لخورفكان مباراة في «التمهيدي» يكفيه الفوز أو التعادل لضمان صدارة المجموعة.

وأسفرت مباريات أمس الأول بدوري الشباب، عن فوز الحمرية على اتحاد كلباء 5-2، ومليحة على النصر 3-1.