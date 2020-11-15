عامر مبارك.. «الأنف سليم»

فيصل النقبي (خورفكان)

يعود عامر مبارك لاعب وسط خورفكان إلى الملاعب، عبر بوابة الظفرة، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، وأدت إلى خروجه من الملعب، ونقله للمستشفى، وإجراء الفحص الطبي اللازم، والذي أثبت سلامة أنفه من الكسور، وحاجته للراحة، ومن ثم جاهزيته للأسابيع المقبلة للدوري.

وينتظر اللاعب الأذن من الجهاز الفني للمشاركة في المباريات، بعد أن ارتدى قناعاً في الفترة الأخيرة بالتدريبات، حيث من المنتظر أن يكون ضمن قائمة المنضمين إلى معسكر مباراة الظفرة، لو أصبح في حالة جاهزية جيدة.