أكاديمية الوحدة التجارية تدشن نشاطها اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن القسم التجاري بأكاديمية الوحدة لكرة القدم نشاطه اليوم، بعد توقف طويل بسبب «جائحة كورونا»، لتحلق بذلك بفرق الأكاديمية الأخرى التي بدأت في العودة منذ 10 أيام، ولحق بفريقي تحت 17 و18 سنة، فرق النادي من 12 إلى 16 سنة، مع الالتزام التام من الجميع بالاشتراطات الصحية التي حددتها الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأطقم الإدارية والفنية.

وتؤدي فرق القسم التجاري بالأكاديمية تدريباتها أيام السبت والاثنين والأربعاء كل أسبوع، وتضم أكثر من 80 لاعباً في الفئات العمرية من تحت 12 سنة وما فوق.

يذكر أن الوحدة افتتح قسماً تجارياً للأكاديمية منذ الموسم الماضي، حيث تتاح الفرصة فيه لمشاركة جميع الفئات التي يستقطب اللاعب الموهوب منها إلى فرق المراحل السنية الرسمية بالنادي.