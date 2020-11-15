إصابات «البرتقالي» ترتفع إلى 12 لاعباً

رضا سليم (دبي)

بدأ عجمان مرحلة جديدة، استعداداً لعودة دوري الخليج العربي بالجولة السادسة، حيث يلتقي الوحدة يوم السبت المقبل، بحثاً عن الفوز الغائب عن «البرتقالي» خلال 5 جولات حتى الآن، حيث حقق تعادلين، وخسر 3 مباريات.

وعاد الفريق إلى التدريبات مساء أمس، بملعب النادي، بعدما حصل اللاعبون على راحة، عقب الخسارة الأخيرة أمام الفجيرة، والخروج من كأس الخليج العربي.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن الظروف التي يمر بها عجمان لم تحدث من قبل، بسبب العدد الكبير من الإصابات التي لحقت به مؤخراً، لدرجة أن هناك 12 لاعباً في قائمة المصابين، قبل مواجهة الفجيرة الأخيرة، ويكفي أن الدفاع بالكامل في القائمة، ومنها إصابات تحتاج إلى وقت طويل، ومن الصعب اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الوحدة، مشيراً إلى أن حسن زهران انتهى موسمه مع الفريق، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة النصر، ويحتاج إلى 8 أشهر للعودة مجدداً إلى الملاعب، فيما يحتاج البرتغالي دييجو إلى شهر على الأقل، وتتفاوت فترات باقي اللاعبين، بناء على درجة الإصابة، والجهاز الطبي يبذل جهوداً كبيرة مع اللاعبين.

وأشار أن سعد سرور، والغاني وليام أوسو وخالد الذري، هم الأقرب للمشاركة في المباراة المقبلة، إلا أن هناك مجموعة من الأساسيين من الصعب عليهم اللحاق بمواجهة «العنابي»، خاصة أنهم لم يدخلوا التدريبات حتى الآن، منهم وليد اليماحي، وعبدالله صالح، وحسن عبدالرحمن، وعبدالرحمن راكان، وهذه المجموعة تحتاج على الأقل إلى أسبوعين، منوهاً إلى أن الجامبي أبوبكر تراولي الذي انضم إلى منتخب بلاده في تصفيات الأمم الأفريقية سيعود قبل مواجهة الوحدة، ويشارك في المباراة، ونأمل أن تتحسن النتائج، لأن الفريق يحتاج إلى فوز معنوي للخروج من «كبوة» الخسائر.