«الهواة» يتحدث «لغة الانتصارات»

فيصل النقبي (الفجيرة )

مبكراً.. تربع «صقور الإمارات» على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد الفوز على الذيد 3-1، متساوياً في عدد النقاط مع دبا الفجيرة ودبا الحصن والبطائج ومسافي.

وشهدت الجولة الأولى للبطولة، والتي اختتمت مساء أمس الأول 5 انتصارات، وخرجت اللقاءات الخمسة بلا تعادلات، وكان اليوم الأول على موعد مع فوز مثير للبطائح على الحمرية 2-1، ومسافي على التعاون بالنتيجة نفسها، فيما نجح دبا الحصن في العودة بفوز صعب على مصفوت 3-2، وفي اليوم الثاني تفوق دبا الفجيرة على العروبة المتأهل من المجموعة الثانية لتصفيات كأس رئيس الدولة بهدفين، بعد مباراة مثيرة، فيما عاد «الصقور» بالنقاط الثلاث والصدارة الثمينة من الذيد 3-1.

ولأن الفرق رفعت شعار الهجوم، فإن الجولة شهدت 20 هدفاً، منها 3 أهداف للإمارات، ومثلها لدبا الحصن، مقابل هدفين للبطائح ومسافي ودبا الفجيرة وحتى بالنسبة للخاسر مصفوت الذي سجل هدفين، فيما غاب هجوم العروبة، ويبدأ العربي مشواره من الجولة المقبلة.

ونجح جاسم النقبي المهاجم الشاب لفريق البطائح في تصدر قائمة الهدافين، برصيد هدفين، بالتساوي مع دييجو فارياس «الإمارات»، وبراهيما دياكيتي «مسافي»

وحفلت الجولة بحالة طرد وحدة من نصيب سالم القايدي، لتكون الأولى في «الهواة، خلال لقاء الذيد والإمارات، ونال 25 لاعباً البطاقات الصفراء، في الجولات الخمس.

وتعود البطولة للدوران، بإقامة الجولة الثانية يومي الجمعة والسبت المقبلين، بلقاءات تجمع العروبة مع العربي، والحمرية مع دبا الفجيرة، والإمارات يواجه البطائح في قمة الجولة، في يومها الأول، وتستأنف في اليوم التالي بمباراتين، التعاون مع مصفوت، ودبا الحصن مع الذيد.