«الماكينات» يتصدر قبل «قمة الرعب»!

لايبزج (أ ف ب)

وضعت ألمانيا بطلة العالم 2014، نفسها في وضع جيد بالمجموعة الرابعة قبل القمة الحاسمة أمام مضيفتها إسبانيا، بطلة العالم 2010، غداً في إشبيلية، وذلك بعدما انتزعت منها الصدارة، بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 3-1، مستغلة تعثر الإسبان أمام سويسرا 1-1.

وأصبحت ألمانيا بحاجة إلى التعادل غداً، لضمان بطاقتها إلى نصف النهائي، فيما أصبحت إسبانيا مطالبة بالفوز للتواجد في المربع الذهبي.

ورفع «الماكينات» رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطة أمام إسبانيا، وأصبح مصير تأهله بين يديه قبل القمة الحاسمة في إشبيلية.

ووجد «المانشافت» نفسه متأخراً بهدف لرومان ياريمتشوك من تسديدة قوية في الدقيقة 12، على يسار الحارس العملاق مانويل نوير الذي احتفل بمباراته الدولية الـ95 بألوان بلاده ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة سيب ماير بطل العالم 1974.

وأعاد لوروا ساني ألمانيا إلى المباراة، بإدراكه التعادل من تسديدة قوية، وصنع جوريتسكا الهدف الثاني أيضاً، عندما مرر كرة عرضية إمام المرمى حولها مهاجم تشيلسي الإنجليزي فيرنر برأسه إلى شباك أندريه بايتوف.

وأضاف فيرنر الهدف الثالث بعد عدة تمريرات بينية أنهاها بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع إيليا زابارني وخدعت الحارس.