«عودة العشق»!

لندن (رويترز)

كشف روبرت بيدج مساعد مدرب ويلز، أن جاريث بيل، أصبح يستمتع مجدداً بكرة القدم، بعدما عاد إلى توتنهام هوتسبير، وعقب فترة صعبة مع ريال مدريد، وأكد أن ذلك ربما يساعد اللاعب على التألق مع منتخب بلاده.

ورحل بيل من توتنهام إلى ريال مدريد منذ سبع سنوات، لكنه عاد إلى ناديه اللندني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب بطل إسبانيا.

وسجل اللاعب البالغ 31 عاماً هدفه الأول، منذ العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما قاد توتنهام للفوز 2-1 على برايتون الشهر الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن بيدج قوله «يبدو لي أنه يستمتع بـ «الساحرة المستديرة»، إنه يحب اللعب مع ويلز، منذ توليت المسؤولية فهو لم يغب أبداً عن أي معسكر، باستثناء المعسكر الأخير في أكتوبر بسبب الإصابة.

وأضاف: الآن مع الوجود في فريق مثل توتنهام، فإنه يملك مدرباً «جوزيه مورينيو» يرغب في وجوده، ويريده أن يلعب بانتظام، أو يحاول أن يعتمد عليه، لكي يشارك في 90 دقيقة»، وحالياً أصبحنا نملك لاعباً عاد إلى حب اللعبة، ويستمتع بكرة القدم، أتمنى أن نحصد ثمار هذا الأمر.

وقال بيدج، الذي يتولى تدريب ويلز بشكل مؤقت، في ظل غياب المدرب رايان جيجز لأسباب شخصية، إن بيل في قمة الجاهزية.