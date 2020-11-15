فيجو: ديمبلي يشبهني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البرتغالي لويس فيجو أسطورة برشلونة وريال مدريد، إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب «البارسا»، وقال في حديث لصحيفة «ماركا»، إن ديمبلي لاعب سيئ الحظ، نظراً لكثرة الإصابات التي أبعدته كثيراً عن «المستطيل الأخضر».

ورداً على سؤال حول اللاعب الذي يذكّره بطريقة لعبه، قال فيجو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2000: أحب ديمبلي كثيراً لأنه يشبهني في طريقة لعبي، ويتمتع بإمكانات كبيرة، ولم تعطل مسيرته الناجحة سوى الإصابات.

وأبدى فيجو «48 عاماً» إعجابه الشديد أيضاً بالجناح الألماني سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ، والجناح الإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة، واللذين يلعبان في الجناح، وأثنى على ثقتهما وعدم خوفهما رغم صغر سنهما، مشيداً بقدراتهما في التفوق على مدافعي الفرق المنافسة في المواجهات الثنائية.

يذكر أن فيجو من اللاعبين القلائل الذين لعبوا للغريمين برشلونة «1995 - 2000» وريال مدريد «2000 - 2005»، وحقق معهما الكثير من الإنجازات، كما لعب لسبورتنج لشبونة «1989 - 1995»، واختتم مسيرته في الإنتر الإيطالي «2005 - 2009».