«كوفيد- 19» يلغي مباراة النرويج ورومانيا

أوسلو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلغاء مباراة المنتخبين الروماني والنرويجي المقررة أمس ضمن دوري الأمم الأوروبية، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وقال «اليويفا» على موقع دوري الأمم الأوروبية: «المباراة لا يمكن أن تُلعب».

وأمر وزير الصحة النرويجي منتخب بلاده بعدم السفر إلى رومانيا لخوض مباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى في المستوى الثاني.

وثبتت إصابة المدافع الأيمن لنادي غلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس كورونا المستجد، ودعا الوزير بنت هوي الاتحاد إلى احترام قواعد الحجر الصحي التي توصي بالعزل، في حالة التواصل مع مريض.

وبعد اكتشاف هذه الحالة الإيجابية، ألغى الاتحاد المحلي رحلته إلى رومانيا، لكنه كان يرغب في الحصول على موافقة السلطات للمغادرة، ولعب مباراة أمس، ثم مباراته في الجولة الأخيرة ضد النمسا، شريكته في الصدارة الأربعاء المقبل.

وأكد الاتحاد المحلي في رسالة إلى وزير الصحة نشرت على موقعه الإلكتروني، أنه يخشى عواقب عدم المشاركة في هاتين المباراتين، إذا اضطر إلى الانسحاب.