الفائز الوحيد!

عمرو عبيد (القاهرة)

ولد «فيلسوف» كرة القدم في العصر القديم، الهولندي يوهان كرويف عام 1947، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعامين فقط، وهو ما دعاه للقول إن هذا الأمر ترك أثراً واضحاً في حياته، جعله يقبل أي شيء يحدث له باقتناع ورضا، وربما كان ذلك سبباً في ابتعاده عن كرة القدم في الصغر، رغم امتلاكه مهارات فائقة، جذبت إليه الأنظار خلال ممارسته اللعبة في فناء منزله وعبر طرقات أمستردام، بل إن عشقه لناديه الأصلي، أياكس، وشغفه بمتابعة مبارياته في المدرجات، لم يمنعه من لعب البيسبول، الذي كاد يحترفه قبل سن الـ15، لكنه قرر التحول إلى كرة القدم.

وبعد عامين، عندما بلغ الـ17 من عمره، ظهر «الهولندي الطائر» للمرة الأولى بقميص أياكس، في بطولة الدوري، لكن البداية لم تكن في مدينة طفولته، أمستردام، بل وضع بصمته الأولى في ملعب فريق جرونينجن، يوم 15 نوفمبر 1964، خلال الجولة 11 من الدوري الهولندي، ويومها خسر فريقه المفضل، بنتيجة 3 - 1، حيث تأخر بثلاثة أهداف نظيفة متتالية، جاءت جميعها في الشوط الثاني، لكن كرويف نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق فقط، ليوقّع «الساحر» على أول أهدافه آنذاك.



ذلك الموسم شهد حصول أياكس على أسوأ مركز له في تاريخ الدوري الهولندي، عندما حل في المرتبة 13، بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الخامس عشر، الهابط إلى الدرجة الأدنى، ووقتها حقق 9 انتصارات، مقابل 13 هزيمة، وبالطبع خرج الفريق من دون حصد أي بطولة محلية، إلا أن كرويف بقي الفائز الوحيد آنذاك، بعدما كشف عن موهبته الفائقة وقدراته غير العادية، وصحيح أنه لم يسجل سوى 4 أهداف في تلك النسخة المحلية، إلا أنه انطلق بعد ذلك كالصاروخ، ليحرز 25 هدفاً، في 23 مباراة عبر مختلف البطولات، في موسم 1965 - 1966، ليُعيد أياكس إلى منصة التتويج، ويبدأ عهد التألق تحت راية «أسطورة الكرة الشاملة».