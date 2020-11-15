البطل الصغير

صوفيا (أ ف ب)

أحرز الإيطالي يانيك سينير باكورة ألقابه، عندما حصد دورة صوفيا البلغارية للتنس، بعد تغلبه على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و3-6 و7-6، في المباراة النهائية أمس الأول، ليصبح أصغر إيطالي يفوز بدورة لرابطة المحترفين بعمر 19 عاماً.

كما أصبح المصنف 44 عالمياً أصغر لاعب يفوز بلقب منذ الياباني كي نيشيكوري، عند إحرازه لقب دورة ديلراي بيتش عام 2008، وهو في سن 18 عاماً.

ونجح الإيطالي الشاب في حسم المجموعة الأولى لمصلحته، مستفيداً من إرسالاته الجيدة، وكسره الإرسال الثاني للكندي، ما ضمن له التقدم.

وعاد خصمه المصنف 74 عالمياً في المجموعة الثانية، ونجح في معادلة النتيجة، علماً أنه بدأها بخسارته لإرساله الأول، لكن الإيطالي فقد إرسالين.

ومع الاحتكام لمجموعة ثالثة، ظل التنافس بين الكندي «30 عاماً» والإيطالي على أشده، ولم يحسم اللقب إلا بشوط حاسم «7-3»، بعد التعادل 6-6.