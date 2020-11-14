«خزام» يحلق بـ«شراع البوانيش»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي بلقب سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية «الجولة الثانية» لفئة البوانيش، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة أمس الأول، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما جاء ثانياً في الترتيب العام للسباق «مهاجر» لماجد أخمد خادم المهيري، أما المركز الثالث فكان من نصيب «اللؤلؤ» لراشد سعيد صباح الرميثي، وحل رابعاً «برق» لجابر محمد جابر الحمادي، وخامساً حل «التبر1» لمحمد سهيل خلفان المهيري، أما المركز السادس فكان من نصيب «السرب» للحر راشد خام المهيري، وسابعاً جاء «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي، فيما كان المركز الثامن من نصيب «مقصص» لخالد محمد راشد الرميثي، وحل تاسعاً «ورسان» لعلي طارش عتيق القبيسي، وعاشراً جاء «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، سعيد حميد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي وخليفة راشد الرميثي، وسط أجواء اتسمت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى جميع المشاركين على الالتزام التام بكافة الإجراءات، مؤكداً أن المشهد كان رائعاً، وينم عن خوف من الجميع على المصلحة العامة.