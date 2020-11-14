«كوفيد الفرعون».. كارثة تضاعف «مأساة كلوب»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدّر خبر إصابة النجم المصري محمد صلاح، بفيروس كورونا، خلال رحلته إلى مصر، أغلفة الصحف الإنجليزية الرياضية، وعبرت أغلبها عن صدمة التأكد من إيجابية تحليل «الفرعون»، قبل خوضه مباراتي التصفيات الأفريقية مع منتخب بلاده، وقالت «ميرور»: إن كلوب يشعر بالرعب الآن، خوفاً من تأثر «الريدز»، بابتعاد نجم كبير آخر عن صفوف فريقه، خلال الفترة القادمة، بعدما عانى كثيراً من الغيابات المختلفة، الأمر الذي أدى لتذبذب نتائجه خاصة في «البريميرليج».

ونشرت الصحيفة صورة لحفل زفاف شقيق لاعب «الأحمر»، الذي حضره صلاح في مصر مؤخراً، لتلمح إلى أن عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خلال هذا الحفل، ربما يكون سبب إصابة اللاعب بالفيروس.

ووصفت «ستار سبورت» الإنجليزية، الأمر بـ«الكارثة» التي حلّت على كلوب، لتزيد من مأساته التي يعيشها، بسبب إصابات نجومه المتتالية، ولم يختلف تعليق الصحيفة كثيراً عن مثيلاتها، حيث أشارت إلى ظهور صلاح من دون ارتداء محكم لـ«الكمامة الطبية» خلال حفل زفاف شقيقه، وهو ما يُهدده بعدم اللحاق بالمواجهة الكبرى أمام ليستر سيتي، في الجولة القادمة من «البريميرليج»، نظراً لوضع الفريقين في جدول الترتيب، والمنافسة الشرسة على القمة بينهما، بجانب باقي المطاردين القريبين، لأن القواعد تقتضي دخول النجم المصري عزلاً منزلياً لمدة أسبوع واحد على الأقل.

وكتبت صحيفة تايمز أن نتيجة تحليل صلاح الإيجابي ظهرت بعد حفل الزفاف، لكنها أشارت أيضاً إلى حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل نجم ليفربول، ونشرت البيان الرسمي الصادر من الاتحاد المصري حول حالة صلاح، مؤكدة أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وهو ما ذهب إليه موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، الذي اهتم بنشر الخبر أيضاً، كما كتب موقع «كورييري ديللو سبورت»، أن الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل لـ«الفرعون»، خلال حضور حفل الزفاف، وسط الزحام من دون الاهتمام بوضع «الكمامة»، توضح كيف تعرض للإصابة، في حين قالت «لاجازيتا» إن صلاح دخل العزل ولم تظهر عليه الأعراض.