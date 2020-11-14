«الصقور» يحصد نقاط الذيد بـ «الثلاثة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

افتتح فريق الإمارات مشواره، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بالفوز على مضيفه الذيد

3 -1، في ختام الجولة الأولى، بعد مباراة مثيرة شهدت كفاح لاعبي الذيد في الشوط الثاني، لإيقاف هجمات «الصقور»، الذي نجح في هز الشباك ثلاث مرات، عن طريق علي مصطفى في الدقيقة 18، ودييجو سيلفا «هدفين» في الدقيقتين 68 و88، بينما أحرز إبراهيم الحمادي هدف الذيد في الدقيقة 26، ليحصد «الصقور» أول ثلاث نقاط.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه سالم القايدي لاعب الذيد في الدقيقة 92. ودفع الذيد ثمن التراجع الكبير في الشوط الثاني، مع غياب التوازن المطلوب في الملعب والهجمات المعاكسة، تجاه مرمى الحارس علي صقر.

وفي المباراة الثانية، فاز دبا الفجيرة على ضيفه العروبة بهدفين أحرزهما لويس إدواردو في الدقيقتين 11 و16، ليضع الفريق أول 3 نقاط في رصيده، ولم تكن مهمة «النواخذة» سهلة، في مواجهة منافس متطور ظهر قوياً في تمهيدي كأس رئيس الدولة، وتربع على قمة المجموعة الثانية، ليضمن تأهله إلى دور الـ16 للكأس، حيث سعى العروبة لتعديل النتيجة بالمحاولات الهجومية التي لم تسفر عن تعديل في النتيجة؛ نظراً للأداء القوي للاعبي دبا الفجيرة، ودفاعهم عن شباكهم، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.