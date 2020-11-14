راموس.. «تقرير المصير»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعقد المدافع سيرجيو راموس قلب دفاع وقائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، مؤتمراً صحفياً غداً، بمدينة أشبيلية مسقط رأسه، على هامش وجوده هناك مع منتخب بلاده، لكي يعلن بشكل رسمي، ما إذا كان سيكمل مغامرته مع النادي الملكي، والتي كان بدأها منذ 15 عاماً، وبالتحديد عام 2005. وأبدت وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية اهتماماً كبيراً بهذا الحدث، لشغفها بمعرفة مصير هذا النجم الذي يعد أحد أفضل المدافعين في العالم، خاصة أنه سيكون حراً تماماً اعتباراً من يناير المقبل في التفاوض مع أي نادٍ يختاره، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه الحالي بشأن تمديد عقده. وكانت الشائعات ترددت كثيراً بشأن احتمالات رحيل راموس عن «الملكي»، إذا ما صممت إدارة النادي على تمديد عقده موسماً واحداً فقط. وذكرت صحيفة «آس»، أن راموس الذي يكمل 35 عاماً في 30 مارس المقبل، سيقول كلمته الأخيرة غداً، على هامش تجمع منتخب بلاده في مدينة أشبيلية مسقط رأسه. وقالت الصحيفة: إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيتحدث مساء اليوم نفسه لإذاعة «كادينا سير»، حول موضوع راموس بين ملفات أخرى، وعلقت «آس» قائلة: كلمتان منفصلتان، ولكن سيكون لهما أثر كبير ومغزى واضح، في ما يتعلق بمستقبل قائد الفريق الملكي. وتوقعت الصحيفة أن يكون الاتجاه الأرجح هو التمديد لراموس لمدة عامين، على عكس الشائعات والتكهنات التي أشارت إلى احتمالات رحيله عن الريال، والتي وصفتها بأنها بعيدة تماماً عن الحقيقة.