منتخب أوكرانيا لن يضطر لـ «الحجر الصحي»

لايبزج (د ب أ)

لن يضطر منتخب أوكرانيا لدخول الحجر الصحي، بعد أن ظهرت 5 حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا. وقال ماتياس هاسبيرج، المتحدث الرسمي باسم لايبزج الألمانية: إن المنتخب الأوكراني سيخضع لاختبارات إضافية، وتحدد النتائج ما إذا كانت هناك حاجة لفرض إجراءات صحية إضافية، ولن يضطر المنتخب الأوكراني لدخول الحجر الصحي، حيث إن مسؤوليه كانوا قادرين على التأكد، من أن الأشخاص المصابين لم يخالطوا بشكل قريب بقية أعضاء الفريق.

وجاءت نتائج فحوص 4 لاعبين وعضو بالجهاز الفني إيجابية لفيروس كورونا أمس الأول.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على أن الفريق يجب أن يلعب، في حال تواجد 13 لاعباً أصحاء، بمن فيهم حارس المرمى.