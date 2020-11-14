النصر ودبا الحصن «لحن الرباعية»

دبي (الاتحاد)

فاز النصر على اتحاد كلباء 4-2، أمس الأول، ضمن الجولة الثانية لتمهيدي كأس الإمارات، وحملت الرباعية توقيع جلال الصيادي «هاتريك»، ومحمد عبيد، ليصبح «النمور» خارج المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من المجموعة الأولى، والتي انحصر التنافس عليها بين شباب الأهلي والنصر، وسيكون الحسم عبر المواجهة الأخيرة بين «العميد» و«الفرسان» يوم الثلاثاء المقبل، واستعاد دبا الحصن توازنه، بالفوز على الحمرية 4-2. وأسفرت الجولة الأولى لدوري الشباب عن فوز خورفكان على البطائح 4-3، والمدام على الظفرة 3-1.