منتخبا الإمارات وإسرائيل للجودو يعسكران في تل أبيب

أبوظبي (الاتحاد)

وافق اتحاد المصارعة والجودو على تلبية دعوة نظيره الإسرائيلي، لإقامة معسكر مشترك لمنتخبي البلدين في تل أبيب خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر المقبل، وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو: المعسكر سيكون في إطار علاقات التعاون القائمة بين الاتحادين، التي انطلقت على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام في أكتوبر 2019، وحضرتها ميري ريغيف وزيرة الرياضة التي رافقت منتخب بلادها في البطولة، وأوضح أن منتخبنا الأول اختتم مؤخراً مشاركته في المعسكر الدولي الذي أقيم في أزمير.

من جهة ثانية، تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رسالة عاجلة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بتأجيل كافة بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي حتى مطلع يناير 2021 المقبل، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الأول، ويقضي القرار بتأجيل النشاط بسبب ارتفاع الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، التي تجتاح العالم حالياً، وهو ما يتطلب المزيد من اتخاذ التدابير الصارمة، وتعطيل الأنشطة الرياضية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يكون فيها التدريب مستحيلاً على الرياضيين.

ويشمل التأجيل 7 بطولات للاتحاد الدولي، كان مقرراً إقامتها حتى نهاية العام الحالي، أبرزها بطولة زغرب جراند بريكس التي كان مقرراً إقامتها نهاية نوفمبر الحالي، وكانت ستكون الثانية بعد بطولة المجر جراند سلام التي أقيمت نهاية أكتوبر المنصرم، وشهدت تتويج منتخب روسيا باللقب.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: يأمل الجميع أن يعود نشاط الاتحاد الدولي بشكل تدريجي اعتباراً من يناير المقبل، حيث يتضمن الموسم الجديد العديد من البرامج والبطولات التي قررها الاتحاد الدولي بشكل آمن استثماراً لجهود مختلف دول العالم وهي تكافح بجد واجتهاد الجائحة لمنع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة، حيث تأتي سلامة عائلة الجودو أولاً، وثمّن الدرعي الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة الرشيدة والجهات المعنية على مستوى الدولة، من أجل الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين وزائرين.