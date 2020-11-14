«نوف» و«المميز» موعد مع «أشرس» في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية عصر اليوم ثاني حفلاته هذا الموسم، ويتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس والرئيس على لقب الظفرة، الوحيد في الحفل الذي خصص للخيول المهجنة.

وتختتم الأمسية بسباق شروط للخيول المهجنة الأصيلة على مسافة الميل، وتتجه الأنظار إلى «تأمل» حامل الوزن الأعلى الفائز في مشاركته الأخيرة في أبوظبي، وغريمه «زمن» المتألق في ميدان كلاسيك (قوائم) العام قبل الماضي، ولكن «ميلشوت» الفائز على ذات المضمار والمسافة العام الماضي، وصاحب خبرة عالية ونتائج جيدة في سباقات الميل بمضار أبوظبي، وهناك «ريفلسكوب» الذي يجيد التعامل مع الأرضية العشبية، إلى جانب «وسيم» بإشراف إسماعيل محمد.

وبمشاركة 12 خيلاً يبرز منها كل من «شوال» و«مضاوي»، و«ايه اف محنك» و«وهج»، بالإضافة إلى «ثابت الريف»، يستهل الحفل بسباق المبتدئة عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر على لقب سباق الخليج العربي.

وتسعى «شمارة» لإحراز فوزها الأول على الأرضية العشبية، بعد أن أحرزت أفضل نتائجها في مضمار العين الرملي، وذلك في الشوط الخامس لمسافة الميل على لقب الفلاح، لكنها تواجه خيول قوية مثل «ماكرة» صاحبة الأداء المتماسك، وهناك ممثلة إسطبلات العجبان «وينكد»، إلى جانب «ليمياء» و«بريهان» الباحثة عن لقبها الثالث.

ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، في رابع أشواط الأمسية (تكافؤ)، لمسافة 1400 متر 12 خيلاً في عمر الأربع سنوات فما فوق أبرزها «أشرس».

وهناك المرشحة القوية «نوف كيه بي» التي أنهت موسمها الماضي بفوز قوي في أبوظبي، حيث فازت في خمسة سباقات، بينما تسعى الفائزة على ذات المضمار والمسافة «فايزة» لمضاعفة سجلها، إلى جانب المتطور «المميز».

ويبدو أن الشوط الثاني لخيول الثلاث سنوات المبتدئة إنتاج الإمارات على لقب سويحان لمسافة 1400 متر، المخصص للأمهار، يكتنفه الغموض ولكن هناك «ايه اف مقنع»، الذي حل في المركز الثالث في الشارقة، إلى جانب «زينهم» و«الأحقف».

ويجمع الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب سباق المفرق، مجموعة من الخيول الساعية لإثبات جدارتها، منها «العجايب» و«روعة الريف» و«فواح».

مولن.. 505

أصبح الفارس ريتشارد مولن ثاني أفضل فارس في معدل الانتصارات، حين عادل الرقم القياسي السابق للفارس المعتزل ريتشارد هيلز وقدره 404 انتصارات، وقاد الجواد «صمود» للفوز بسباق تحضيري جوهرة تاج زايد الأسبوع الماضي في أبوظبي.

وفي الحفل نفسه، تجاوز مولن رقم هيلز بتسجيله الفوز رقم 505، حين قاد الجواد «ايرش فريدوم» لجي وام موراس، بإشراف ساتيش سيمار، في الشوط الختامي لمسافة 1400 متر وجاء فوزه بفارق انف عن «شوجر بوي»، ومسجلاً 1:25:24 دقيقة.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي الحالي، وقدره 556 فوزاً مسجلاً باسم الفارس الإيرلندي تاج اوشي.

الترشيحات

1- شوال، مضاوي، ثابت الريف

2- مقنع، زينهم، الاحقف

3- فواح، روعة الريف، العجايب

4- نوف كي بي، المميز، اشرس

5- شمارة، وينكد، ماكرة

6- تأمل، وسيم، ريفلسكوب