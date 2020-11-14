41 هدفاً في انطلاقة بطولة الحبتور للبولو

رضا سليم (دبي)

ضربت المفاجآت بطولة الحبتور للبولو التي انطلقت أمس الأول بملعب نادي الحبتور للفروسية وشهدت 41 هدفاً، في 4 مباريات، وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق «ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم على فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بنتيجة 6 - 3، في أولى مفاجآت البطولة.

ونجح فريق أنكورا بنجاش في الفوز على فريق هيسكث في المباراة الثانية بنتيجة 6 - 3، ودانت السيطرة لفريق اكنورا بنجاش بقيادة خالد العمران على مجريات الأشواط الأربعة، رغم المساعي الجادة لفريق هيسكث بقياة لورا ديكسون، إلا أن بنجاش حسمها مبكراً. وحقق فريق جرين جيتس بقيادة نور ابوخضرا فوزاً عريضاً على فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور بنتيجة 8 أهداف مقابل 3 أهداف، في مباراة شهدت التفوق الواضح لفريق جرين من البداية للنهاية، ونجح فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور في السيطرة على مجريات مباراته، التي جمعته مع فريق الدكتور عبد الرحمن حصد بنهايتها أول فوز له بالبطولة بنتيجة 7 - 5 منحته صدارة مجموعته الأولى.

ويلتقي بعد غدٍ فريق «أيه إم» مع فريق جرين جيتس، فيما يلتقي في المباراة الثانية أنكورا بنجاش مع فريق الذئاب، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية الجمعة المقبلة، وتشهد البطولة الأربعاء مواجهتين بين الفرق التي خسرت ضربة البداية، والفائزان في المباراتين يلتقيان الجمعة المقبل في مواجهة تسبق النهائي.