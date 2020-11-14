هل يخالف تأجيل مباريات الطائرة البروتوكول؟

معتصم عبدالله (دبي)

طرأت إلى سطح منافسات الموسم الجديد للكرة الطائرة 2020 - 2021 آلية تأجيل بعض المباريات في مسابقات فئة «الرجال» و«الشباب» عطفاً على بروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا»، والمطبقة في ملاعب الطائرة في الموسم الحالي.

وبدا من اللافت عدم توافق قرارات التأجيل لمباراتي حتا وبني ياس في دوري الرجال، والعين وعجمان في دوري الناشئين، مع بنود تعميم بروتوكول الإجراءات الاحترازية الذي نص، بحسب التعميم، على الأندية على موافاة الاتحاد بنتائج الفحص السلبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل الموعد المحدد للمباريات بـ 72 ساعة على الأقل.

وأكدت بنود البروتوكول إقامة المباريات، في حال ثبوت إيجابية فحص «كوفيد 19» لعدد 5 من لاعبي أحد الفريقين المتباريين، بإشراك بقية اللاعبين المقيدين في الكشوفات للموسم الرياضي 2020 - 2021، على أن يحال الموضوع إلى لجنة الأحداث في حالة إيجابية الفحص لعدد 6 من لاعبي أحد الفريقين المتباريين أو أكثر بموجب فحص طبي معتمد. وأوضح الدكتور أحمد المطوع، الأمين العام لاتحاد الطائرة، تعليقاً على قرارات تأجيل بعض المباريات رغم عدم وصول الحالات الإيجابية إلى العدد المحدد في البروتوكول، أن التعميم لم يتطرق لفئة المخالطين قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة على الأقل، ومن بعد تسليم كشوفات نتائج الفحص من الأندية للاتحاد، وقال: «نتعامل مع الموضوع بحسن نية ولا نشكك في ادعاء الأندية بخصوص إصابة شخص ما بالفيروس ومخالطته لبقية اللاعبين. على صعيد متصل، استهل العين حملة الدفاع عن لقب النسخة الأخيرة لدوري الكرة الطائرة (رجال)، بالفوز على ضيفه الوحدة 3 - 1 أمس الأول بصالة العين، ضمن الأسبوع الأول، وشهدت الجولة ذاتها تفوق عجمان على الجزيرة 3-2».