«برهان» تحصد لقب الأبكار و«عرايف» تتفوق في «الثاني»

عبدالله عامر (أبوظبي)

اختتمت، أمس، بميدان الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات الأسبوع الحادي عشر من السباقات التمهيدية، ضمن موسم سباقات الهجن 2020 - 2021، الذي ينظمه اتحاد الهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

خصصت المنافسات لفئة الإيذاع على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كلم، وتمكنت «برهان» لمبارك خليفة الخييلي من انتزاع ناموس الشوط الأول بـ 9.13.0 دقيقة، فيما حلقت «عرايف» لسعيد الطيره العامري بلقب الشوط الثاني بتوقيت 9.12.0 دقيقة.

وحلق «وليف» لمبارك علي الجديلي بناموس الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9.12.0 دقيقة، بينما حصد «ربدان» لسهيل الخييلي لقب الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

ونجحت «جرعة» لمبارك بن نصرة العامري في الفوز بناموس الشوط الخامس بتوقيت قدره 9:18:0 دقيقة، وذهب لقب الشوط السادس إلى «الظبي» لعلي العامري بزمن قدره 9:19:0 دقيقة، وحلق «مطفي» لصالح الجحافي بناموس الشوط السابع بـ 9:10:0 دقيقة، وظفر «الذيب» لسعيد المزروعي بالمركز الأول في الشوط الثامن بتوقيت قدره 9:13:0 دقيقة، واستطاعت «الشاهينية» لصالح جابر العامري الفوز بالشوط التاسع بزمن قدره 0:16:0 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كسبت «الواصلة» لصالح سالمين العامري منافسيها بتوقيت قدره 9:19:0 دقيقة.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى الرابع عشر، كان الفوز من نصيب، «عجب» لأحمد السويدي، و«راهية» لسلطان الكتبي، و«بيان» لسهيل الخييلي، و«نيران» لحمد المنصوري.

وجاء أفضل توقيت زمني في منافسات الإيذاع لأبناء القبائل، عن طريق «شاهين» لعيسى سعيد القبيسي، والذي حققته في الشوط الخامس عشر، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 9:04:0 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط من السادس عشر إلى العشرين، كالأتي، فوز «شاهين» لسطان بن قران المنصوري، وغزوة لسعيد المحرمي، و«دمعة» لمحمد العامري، و«البدع» لعلي النعيمي، و«متعب» لمبارك الخييلي.