القرقاوي: 40 عاماً بين جدران السلة

علي معالي (دبي)

أغلق أمس الأول باب الترشيح لمنصب رئاسة اتحاد كرة السلة، ليفوز اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بالتزكية في حال عدم تقديم أي طعون خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ومن المنتظر فتح باب الترشح للأعضاء اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الأول من ديسمبر المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

أكد سالم المطوع الأمين العام للاتحاد مقرر لجنة الانتخابات، بأنه تم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد بتاريخ 4 نوفمبر وحتى 13 من الشهر نفسه، وقال: «الإجراء المتبع يبدأ بدراسة أوراق المرشحين وهو اللواء إسماعيل القرقاوي فقط، ثم يتم إصدار القائمة وفي الوقت نفسه فتح باب الاعتراض، على أن تكون مدة الاعتراض 3 أيام، وفي حال عدم وجود أي اعتراضات يتم اعتماد القرقاوي رئيساً بالتزكية».

ومع الإعلان الرسمي بفوز القرقاوي بالتزكية من جانب لجنة الانتخابات، سيكون قد شغل منصب رئيس الاتحاد 6 دورات بعدد 24 عاماً في منصب رئاسة الاتحاد، وقبل أن يشعل منصب الرئيس كان نائباً لمدة 16 عاماً، من 1984 حتى 2000، ومن الدورة الانتخابية عام 2000 وحتى الآن وهو يشغل منصب الرئيس ومستمر، في حال الإعلان الرسمي من لجنة الانتخابات بفوزه بالمنصب حتى 2024 لتصل مدة وجوده في منصب الرئيس 24 عاماً، وبالتالي تكون المدة الإجمالية للواء القرقاوي بين جدران اتحاد السلة هي 40 عاماً.

ويشغل القرقاوي حالياً منصب رئيس الاتحاد العربي، وخلال مشواره مع اللعبة كانت الانطلاقة المميزة لبطولة دبي الدولية، التي ساهمت بشكل قوي في نشر اللعبة بالمنطقة الخليجية.