«جو جيتسو أرينا» تستقبل لاعبي الأكاديميات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت جو جيتسو أرينا دفعة جديدة من لاعبي الجو جيتسو للانضمام إلى زملائهم الذين باشروا تدريباتهم الأسبوع الماضي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب، وكان الأسبوع الأول من التدريبات قد اقتصر على لاعبي الأندية والمنتخب الوطني فقط، علماً بأن الدفعة الجديدة من اللاعبين تتضمن أولئك الذين ينتسبون إلى مختلف أكاديميات الجو جيتسو في الدولة.

ورحب مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد بانضمام اللاعبين الجدد، مؤكداً أن زيادة عدد اللاعبين الذين ينتظمون في التدريبات، تساهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام الجهاز الفني، وبالتالي الاختيار الأنسب والأكثر جاهزية واستعداداً لتمثيل المنتخب الوطني على أعلى المستويات.

وأثنى المنهالي على الأجواء الإيجابية في قاعة التدريبات، منوهاً بالالتزام الأمثل للاعبين بالبروتوكول الوقائي المعتمد، حيث قال: «أثبت اللاعبون المشاركون في التدريبات أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأظهروا التزاماً مثالياً باللوائح والقوانين والإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، التي مثلت شرطاً أساسياً لاستئناف التدريبات، مما أتاح أمام الجميع القيام بأدوارهم على أكمل وجه».

وأوضح أن اللاعبين يدركون أهمية هذه المرحلة، ويبذلون جهوداً كبيرة في التدريبات والاستماع إلى توجيهات وإرشادات الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني، وتعكس المستويات الفنية العالية للاعبين رغبتهم الجامحة بالعودة إلى البساط، وإقناع أعضاء الجهاز الفني بمدى جاهزيتهم وأحقيتهم بتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، عبر اللاعب حامد الهنائي نجم المنتخب الوطني وحامل ذهبية بطولة العالم تحت 18 عاماً لعام 2019، عن سعادته البالغة في التواجد في جو جيتسو أرينا والاستعداد للمرحلة القادمة، وقال الهنائي: إن جميع اللاعبين تعلموا دروساً وأكملوا خبرات جديدة جراء أزمة كورونا، لكن الجو جيتسو علمتنا أن التحديات تمثل أرضاً خصبة للفرص، وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل.

أضاف: انضمام لاعبين جدد من الأكاديميات يشعل المنافسة بينهم، مع إضفاء أجواء من المودة والاحترام المتبادل، وأكد أن الجميع حريص على استغلال التدريبات للظهور القوي في البطولات القادمة، وأثنى الهنائي بشكل خاص على دور القيادة الرشيدة والاتحاد في نشر رياضة الجو جيتسو في أوساط الشباب والمدارس، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير هذه الرياضة.

وقال اللاعب سلطان الحوسني، نجم نادي الوحدة والمنتخب الوطني: «نثمن عالياً دور الاتحاد في ضمان عودتنا إلى البساط في بيئة آمنة، وها نحن نشعر للمرة الأولى بأن الأزمة أصبحت وراءنا وننظر بعين المتفائل والعاشق لهذه الرياضة إلى قادم الأيام، التي تحمل في طياتها الكثير من التحديات والمفاجآت».

وترحب جو جيتسو أرينا بعودة اللاعبين إلى بساط التدريب، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، بما في ذلك إجراء فحوص مسحة الأنف بشكل دوري، وإجراءات التعقيم والتباعد الجسدي، والمرور على أجهزة المسح الحراري، وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة، وغيرها من أفضل الإجراءات المعتمدة عالمياً.