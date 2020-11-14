مضمار زايد.. المهمة الأولى لاتحاد الدراجات

رضا سليم (دبي)



دشن مجلس إدارة اتحاد الدراجات الجديد، برئاسة منصور بوعصيبة، الدورة الانتخابية الجديدة، بالاجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للرياضة ووزارة تطوير البنية التحتية والجهات المعنية لمشروع صيانة مضمار زايد والملحق الإداري، الذي يعتبر من أهم المنشآت الرياضية والأول في المنطقة الخليجية، وسيتضمن المشروع إضافة تعديلات جديدة سواء في المضمار أو في المبنى الإداري، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي ستشهد استضافة العديد من البطولات الخليجية والعربية والمحلية.

حضر الاجتماع أحمد العبدولي مدير إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وياسر الدوخي أمين عام الاتحاد، والمهندس حسن المرزوقي من وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس محمد أبو العطا مدير مشاريع في شركة النسيم للمقاولات، وعدد من المهندسين ذوي الاختصاصات الفنية المختلفة من الوزارة. وأعرب منصور بوعصيبة عن أمله في إنجاز وإكمال المشروع بالشكل اللائق باسم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والشكل الذي يليق بدراجات الإمارات، وبما يتوافق مع المعايير الدولية حرصاً منا على استئناف نشاط وتدريبات اللاعبين وبرامج إعدادهم، ومن ثم صيانة دورات المياه وغرف تبديل ملابس اللاعبين والمكاتب الإدارية والمستودعات. وقام أحمد العبدولي مدير إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، بعرض نبذة عن مشروع الصيانة وأهدافه ونطاق عمل شركة المقاولات والمخصص المالي للمشروع، وحث الاتحاد على سرعة تسليم المبنى للشركة المعنية بالصيانة.