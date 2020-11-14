منظمة السيارات تطلق مبادرة «شكراً خط دفاعنا الأول»

دبي (الاتحاد)

أطلقت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية مبادرة «كلنا معاً لشكر خط دفاعنا الأول»، والتي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، وستقام جولة بدراجة نارية لمدة 24 ساعة على مسافة 1100 كلم يجوب فيها سائق الدراجة النارية 49 مستشفى في السبع إمارات لتقديم شهادة شكر وتقدير موقعة من قبل الجهات المختصة عرفاناً بالجميل لكوادر خط الدفاع الأول على كل الجهود المبذولة طيلة هذه الفترة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك بحضور شخصيات عامة في كل إمارة.

وفي هذا الإطار، ودعماً من رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية محمد أحمد بن سليم لمثل هذه المبادرات، تم رفع الستار عن الدراجة النارية المخصصة لهذه الفعالية، والتي سيقودها منفذ هذه المبادرة الدراج لطفي الحمروني عضو منظمة السيارات والدراجات النارية.