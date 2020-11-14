تحدي اللياقة يشجّع على الرياضة المنزلية

دبي (الاتحاد)

اكتسبت التمارين الرياضية عبر «الإنترنت» رواجاً، مع تزايد الفترات التي يقضيها الأفراد في المنازل، وكان لها دور أساسي في الحفاظ على اللياقة والتواصل مع الآخرين في آنٍ معاً. وانطلاقاً من أهمية توفير شبكة دعم افتراضية تشجّع كافة سكان دبي على مواصلة ممارسة الرياضة أينما كانوا، تركّز دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة على التمارين المنزلية من خلال مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي» برعاية «فيتبيت»، رائدة اللياقة على مستوى العالم، ويشكّل الدليل محطة شاملة يمكن الوصول إليها مجاناً وفي أيّ وقت على الموقع الإلكتروني للتحدي، ويتضمن محتوى غنياً ومتنوعاً يتيح لسكان وزوار المدينة الاستفادة منه.