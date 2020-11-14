4 مباريات مرتقبة ترسم ملامح ربع النهائي

معتصم عبدالله (دبي)

غابت المفاجآت عن إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي، التي اختتمت أمس الأول، بعدما لعبت جولة الذهاب الدور الأبرز في حسم بطاقات الصعود الست لفرق الوصل، وخورفكان، وشباب الأهلي، والفجيرة، وبني ياس، واتحاد كلباء، لتلحق بالشارقة «بطل الدوري في الموسم الماضي»، والنصر «حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس الخليج العربي»، في ربع النهائي.

وحُسمت ثلاث مباريات في إياب الدور الأول بالفوز، بعدما كرر الفجيرة تفوقه على عجمان 2 - 1، بعد الفوز 1-0 ذهاباً، وتخطى الوصل منافسه الوحدة الذي لعب بفريق تحت 21، بالفوز 2 - 0، مكرراً نتيجة التفوق ذهاباً 2 - 1، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر في العودة على حساب مضيفه الظفرة 3 - 0، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

في المقابل، انتهت ثلاث مواجهات بنتيجة التعادل، أبرزها التعادل السلبي لخورفكان أمام ضيفه العين، ليحلق «النسور» في ربع النهائي للمرة الأولى، بأفضلية الفوز ذهاباً 4 - 2، ومنحت نتيجة التعادل الإيجابي للجزيرة أمام اتحاد كلباء 1-1 بطاقة التأهل للأخير، عطفاً على تفوقه ذهاباً 2 - 1، وهي ذات النتيجة التي تكررت في مباراة بني ياس وحتا 1-1 بعد تفوق «السماوي» 2 - 0 ذهاباً.

واشتملت مباريات الدور الأول على إقامة 12 مباراة في جولتي الذهاب والإياب، شهدت تسجيل 29 هدفاً، وحقق فريقان فقط «العلامة الكاملة»، بالفوز في مباراتي الذهاب والإياب، ممثلين في الوصل والفجيرة، بتخطيهما الوحدة وعجمان على التوالي، فيما تأهلت أربعة أندية بأفضلية الفوز والتعادل، وهي شباب الأهلي، وخورفكان، وبني ياس واتحاد كلباء، وودع عجمان والوحدة الدور الأول بخسارتين على التوالي.

وتنتظر أندية ربع النهائي إعلان رابطة المحترفين، لموعد المباريات المقبلة، في الأدوار ربع ونصف النهائي التي تقام بنظام الذهاب والإياب، ومباراة النهائي.