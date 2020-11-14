«دكة الفرسان» تنهي «العقدة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لم يؤثر النقص الكبير على شباب الأهلي، بعكس الظفرة الذي فقد «البوصلة»، لغياب عددٍ من أعمدته الرئيسية، والسبب يعود إلى وجود «دكة» متميزة في «الفرسان»، لا تقل عن مستوى الأساسيين، وقادت الفريق إلى إنهاء معاناة طويلة عاشها شباب الأهلي مع الظفرة في كأس الخليج العربي، وحصد الفوز يعد الثاني فقط، خلال مواجهات الفريقين بالبطولة خلال «عصر الاحتراف».

والتقى الفريقان قبل مباراة أمس الأول في إياب الدور الأول، 7 مرات سابقة، رجحت خلالها كفة شباب الأهلي مرة واحدة، بينما تفوق الظفرة في 3 مباريات، وحضر التعادل في 3 مناسبات.

وبفوزه وضع «الفرسان» حداً لهذه المعاناة التي استمرت منذ الموسم الثاني للاحتراف، حيث التقى الفريقان في مرحلة المجموعات، وتعادلاً ذهاباً وفاز شباب الأهلي إياباً، ومن بعدها مالت الكفة لمصلحة الظفرة تماماً.

وبدا واضحاً حتى قبل بداية المباراة، أن المضيف يدرك تماماً أن موقفه صعب للغاية، لغياب أعمدة مهمة، لظروف الإصابات، لذلك اختل توازن الفريق الذي عبر مدربه فيلسيوفينتش عن قلقه قبل اللقاء، ثم عاد ليؤكد عقب نهايته أن الإصابات السبب الأساسي في الخسارة.

فيما عبر الإسباني زاراجوسا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز، معتبراً أن التأهل هو الأهم، وشدد على أن فريقه أظهر بما قدمه من مستوى، رغبته في الحصول على البطولة.