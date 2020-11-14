«النسور».. الظهور الأول في «حفل الثمانية»

فيصل النقبي (خورفكان)

صعود خورفكان إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، هو الأول في حقبة الاحتراف، بعد تعادله سلباً أمام العين، مستفيداً من الفوز 4-2 إياباً في «معقل الزعيم»، ليؤكد «النسور»، أنه يمضي إلى الأفضل، خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه أمام شباب الأهلي بالدوري، وحصوله على النقطة الأولى إثر التعادل 2-2.

وكان خورفكان الطرف الأفضل، واقتربوا كثيراً من هز شباك العين خلال الشوطين، وأتيحت لهم فرص عدة لم تترجم، بفضل تألق محمد بوسندة حارس «البنفسج» الذي دافع عن عرينه بكل فدائية.

وفي المقابل، سعى العين لتعويض الخسارة في الذهاب، بطريقة الضغط العالي على مرمى الحارس محمد يوسف، في غياب معظم الأساسيين، واجتهد كثيراً للوصول إلى الشباك، إلا أن رغبته اصطدت بالدفاع القوي لخورفكان، وغياب المهاجم الصريح الذي يمكن أن يمثل الإضافة، كما أن النقص العددي الذي عانى منه الفريق منذ الدقيقة 59، بسبب البطاقة الحمراء التي نالها إيريك، أضعف حظوظ العين في «الريمونتادا».

وأبدى بيدرو إيمانويل مدرب العين رضاه عن أداء لاعبيه البدلاء، رغم الخروج المبكر من الدور الأول لكأس الخليج العربي، مشيراً إلى أنه افتقد لجهود أكثر من 8 لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة، ورغم ذلك فإن الشباب والبدلاء لم يخيبوا ظنه، وحافظوا على نظافة الشباك، وهو الهدف الذي رسمه للمباراة.

وبارك بيدرو التأهل لخورفكان، والذي حسمه منذ مباراة الذهاب، وقال: نعتذر لجمهور «الزعيم» لعدم النجاح في بلوغ دور الثمانية.

من جانبه، شدد زاناردي مدرب خورفكان، على أن الفريق حقق الأهم بتعادله سلباً أمام العين، مشيراً إلى أن المستوى يتحسن من مباراة إلى أخرى، مشيداً بعطاء اللاعبين خلال اللقاء، وكذلك مباراة شباب الأهلي.