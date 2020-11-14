العودة ليست مستحيلة رغم المشهد الخطير!

مصطفى الديب (أبوظبي)

منذ أيام، خضع حسن زهران مدافع عجمان، لجراحة بأحد المراكز في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد تعرضه لإصابة غريبة، عبارة عن قطع في وتر «الركبتين»، الأمر تطلب تدخلاً جراحياً سريعاً، حتى لا يتعرض اللاعب لمزيد من المضاعفات في حال تأخر إجراء الجراحة، خاصة أن ذلك يعرض ألياف الركبتين للتلف.

إصابة زهران عجيبة وغريبة، لم تحدث على الإطلاق في الملاعب، بأن يصاب لاعب بقطع في أوتار الركبتين خلال لعبة واحدة!

ويحتاج مدافع «البرتقالي» لفترة علاج طويلة تساوي ضعف ما يحتاجه اللاعب المصاب بالإصابة نفسها، لأن حالة زهران مضاعفة وليس في «ركبة» واحدة.

إصابة زهران أعادت إلى الأذهان، مجموعة من الإصابات القوية والغريبة في ملاعب كرة القدم تحديداً، لكن هذه المشاهد، ربما تكون حافزاً له، خاصة أن هؤلاء اللاعبين استطاعوا العودة مجدداً إلى «المستطيل الأخضر».

وتعد إصابة ديفيد بوست مدافع كوفنتري سيتي من أخطر الإصابات، بعد اصطدامه بلاعبي «المان يونايتد»، وتعرضه لكسر في الساق اليمنى «عظام القصبة والشظية»، إلا أنه عاد سالماً معافى.

ويومها لم يستطع الحارس المخضرم بيتر شمايكل حارس «الشياطين الحمر» وقتها، تحمل المشهد، وأخذ يفرغ ما في معدته من هول الإصابة!

ولا ينسى أحد إصابة العملاق بتير تشيك حارس تشيلسي الإنجليزي، عندما تعرض لكسر في «الجمجمة» عام 2007، كاد يعرضه لـ «شلل»، عندما سدد أحد لاعبي ريدينج في رأسه، ولكنه عاد بشكل قوي، وفقط اضطر تشيك إلى مواصلة مشواره بعد العودة بـ «غطاء واقٍ» للرأس

وبالعودة إلى الوراء قليلاً، لا يمكن نسيان مشهد اصطدام أسطورة الحراسة، الألماني شوماخر بلاعب فرنسا باتريك باتيستون في «مونديال 1982». وهناك أيضاً مشهد إصابة المهاجم الدولي السويدي لارسون مع سيلتك الاسكتلندي عام 1999 أمام ليون الفرنسي في مباراة بكأس الاتحاد الأوروبي، عندما كُسرت قدمه إلى نصفين في مشهد عجيب، لكنه عاد بعدها للملاعب، وتألق بعدها مع أكثر من نادٍ.

وعربياً تسبب أحمد حسام لاعب الزمالك السباق، في إنهاء مشوار لاعب مغمور في فريق الإعلاميين الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية خلال مباراة ودية مع منتخب مصر، عندما تدخل «ميدو» على اللاعب بقوة، وتسبب في إنهاء مشواره، ووصل الأمر إلى ساحة القضاء، بعدما قرر اللاعب مقاضاة «ميدو» بتهمة تسببه في عاهة مستديمة منعته عن مواصلة عمله. ولا تنسى جماهير الزمالك مشهد إصابة محمد إبراهيم لاعب الفريق السباق الذي تعرض لإصابة خطيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي عام 2016، بعد كسر تام في كاحل القدم، أدى إلى غيابه لفترة طويلة عن الملاعب، لكنه عاد بعدها ولعب مع ناديه، ثم انتقل إلى مصر المقاصة وتألق معه.