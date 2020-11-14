جماهير «العميد» تترقب المشاركة الثانية لمينديز

معتصم عبدالله (دبي)

تتابع جماهير النصر المشاركة الناجحة للجناح ريان مينديز قائد «الرأس الأخضر»، مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا «الكاميرون 2022»، حيث يظهر للمرة الثانية، أمام رواندا في كيجالي يوم الثلاثاء المقبل، بعد التعادل من دون أهداف في مباراة الجولة الثالثة، على ملعب برايا الوطني.

بدوره، شارك الجناح الهولندي برانديلي كواس جماهير «العميد» صوراً من التدريبات الحالية مع منتخب «كوراساو»، الذي يخوض التجمع الأول تحت إشراف الهولندي جوس هيدنيك الذي تولى المهمة مؤخراً، في إطار التحضيرات لخوض تصفيات الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي» المؤهلة إلى «مونديال 2022»، والتي تنطلق في مارس المقبل.

من جهتها، رحبت إدارة «العميد» بانتقال لاعب وسطها السابق التشيلي ستيبان بافيز إلى تيخوانا المكسيكي، بعد التوصل إلى اتفاق ودي، قضى بإنهاء عقده مع النصر، والذي يمتد إلى 2022، وغرد الحساب الرسمي للنصر متمنياً التوفيق لبافيز الذي دافع في الموسم الماضي عن ألوان «الأزرق» وتُوج مع الفريق بلقب كأس الخليج العربي.