البرازيل.. «صدارة باهتة»!

ساو باولو (أ ف ب)

انفردت البرازيل بصدارة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2022» لكرة القدم، بعد فوزها الباهت على ضيفتها فنزويلا 1 -صفر أمس الأول في ساوباولو، في غياب نجمها نيمار الذي يتعافى من إصابة عضلية.

افتقد «السيليساو» إلى الإبداع في غياب نجم سان جيرمان الفرنسي، الذي لم يتعافَ بعد من إصابة بفخذه ستبعده عن مباراتي فريقه في النافذة الدولية الحالية، واحتاج إلى هدف المهاجم الآخر روبرتو فيرمينو في الدقيقة 67، ليحسم النقاط الثلاث، وينفرد بصدارة الترتيب بثلاثة انتصارات كاملة، بعد التغلب على بوليفيا 5 - صفر وبيرو 4-2.

واضطر المدرب تيتي إلى الدفع بخط هجومي غير اعتيادي ضمّ ريشارليسون، جابريال جيسوس وفيرمينو، ولعب فيرمينو متأخراً على غرار موقعه مع ليفربول الإنجليزي، فيما عانى جيسوس «مانشستر سيتي الإنجليزي» في البروز على الجهة اليمنى.

وافتقد بطل العالم 5 مرات للاعب يصنع الخطر على الأطراف، رغم محاولات الظهير رينان لودي على الناحية اليسرى.

وفي شوط أول عقيم برغم سيطرة البرازيل، بدا إيفرتون ريبيرو الذي لعب بدلاً من نيمار وحمل الرقم 10، الوحيد الذي شارك بأريحية في تشكيلة المضيف.

وكانت مدرجات ملعب «مورومبي» خالية من الجماهير بسبب إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وسمعت تعليمات المدرب تيتي على غرار «افتحوا اللعب!» أو «غيّروا الأجنحة» لإيجاد ثغرات في الدفاع الفنزويلي، ولمزيد من الإبداع في وسط الملعب، دفع المدرب تيتي باللاعب لوكاس باكيتا بين الشوطين بدلاً من دوجلاس لويز، وكان لاعب ليون الفرنسي ناجعاً، فمرر إلى ريبيرو الذي لعب الكرة نحو رأس فيرمينو مفتتحاً التسجيل.

قال فيرمينو بعد تسجيل هدفه الـ16 في 47 مباراة دولية: «هذه أجمل لحظة لي مع المنتخب، آمل ألا تنتهي وتأتي المزيد من اللحظات الجيدة».

وعن رغبته بإحراز اللقب في 2022، كان فيرمينو قد ذكر في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي «أكثر مما تتخيلون، أحرزت دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، هذا ما افتقده «كأس العالم».

وتلعب البرازيل التي تقدمت الأرجنتين الثانية بنقطتين، مباراتها المقبلة على أرض أوروجواي الثلاثاء في مونتيفيديو.

وعوّضت أوروجواي خسارتها الكبيرة أمام الإكوادور 2-4 الشهر الماضي، بفوز أكبر على مضيفتها كولومبيا القوية 3-صفر في بارانكيا، رافعة رصيدها إلى ست نقاط فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط.

وهذا الفوز الرقم 100 لأوروجواي مع مدربها التاريخي أوسكار تاباريس، الذي ألحق بكولومبيا أقسى خسارة على أرضها في التصفيات منذ 82 عاماً.

وبكّر المهاجم المخضرم كافاني بالتسجيل بعد تمريرة من ناهيتان نانديس رافعاً رصيده إلى 51 هدفا دولياً، وغرّد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الفوز «فوز رائع أمام كولومبيا الصعبة دوماً، لتقييم هذا الفوز والمضي قدماً».

حاولت كولومبيا الرد عبر صانع ألعابها خاميس رودريجيز، واقترب دوفان ساباتا من التسجيل في الشوط الثاني بعد تمريرة من خوان كوادرادو، لكن فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش تلقى الهدف الثاني من ركلة جزاء صنعها وترجمها المهاجم المخضرم الآخر لويس سواريز في شباك الحارس دافيد أوسبينا، مسجلاً هدفه الدولي الـ63، ومنفرداً بصدارة هدافي التصفيات الحالية «4 أهداف».

سيطر «لوس كافيتيروس» بعدها دون نجاعة أمام دفاع قلب قاده المخضرم دييجو جودين، قبل أن يحسم المهاجم البديل الشاب داروين نونيس الهدف الثالث بتسديدة من خارج المنطقة، إثر تمريرة من لاعب الوسط لوكاس توريرا، وغاب عن أوروجواي لاعب وسط ريال مدريد الاسباني فيدريكو فالفيردي بعد تعرضه لكسر في عظمة الساق، بالإضافة إلى ماكسي جوميز المصاب في ركبته.

وقاد لاعب الوسط الخبير أرتورو فيدال منتخب تشيلي، بطل القارة مرتين توالياً في 2015 و2016، إلى تحقيق فوزه الأول في التصفيات على ضيفته بيرو 2-صفر بتسجيله الهدفين، وبتسديدة رائعة من 30 متراً سكنت المقص الأيسر للحارس، افتتح فيدال التسجيل بعد ثلث ساعة على انطلاقة المباراة، وقبل عشر دقائق على الاستراحة، سجل لاعب الإنتر البالغ 33 عاماً الثاني من مسافة قريبة.

حاولت بيرو، وصيفة كوبا أميركا، تقليص الفارق عن طريق أندريه كاريو مهاجم الهلال السعودي، لكن شباك الحارس المخضرم كلاوديو برافو الذي أصبح أول لاعب من تشيلي يخوض 50 مباراة في تصفيات المونديال، بقيت نظيفة حتى صافرة النهاية.

وبرغم الفشل بتحقيق انطلاقة جيدة، رأى لاعب وسط بيرو ريناتو تابيا: «أعرف بأننا سنتأهل، أنا شبه متأكد، أقولها من القلب، كما قلتها مطلع التصفيات السابقة».

وكانت بيرو التي تستقبل الأرجنتين في الجولة المقبلة، خرجت من دور المجموعات في مونديال 2018، بحلولها ثالثة في مجموعتها وراء فرنسا البطلة والدنمارك، وللمرة العاشرة فشلت بيرو في تحقيق الفوز على أرض تشيلي في التصفيات «8 خسارات وتعادلان».