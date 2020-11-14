«نسور قرطاج» يقترب من «أجواء الكاميرون»

تونس (أ ف ب)

وضع منتخب تونس قدماً في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، بفوزه على تنزانيا 1 - صفر أمس الأول، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المسابقة القارية التي تستضيفها الكاميرون وتم تأجيلها من مطلع 2021 إلى يناير 2022، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وسجل يوسف المساكني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وهو الفوز الثالث على التوالي لتونس بطلة نسخة العام 2004، في المجموعة العاشرة، بعد تخطيها ليبيا 4 - 1، ثم مضيفتها غينيا الاستوائية 1 - صفر.

وفرضت تونس سيطرة كاملة ولكن عقيمة على شوطي المباراة، وكادت أن تعزز النتيجة في أكثر من مناسبة، لولا تألق الحارس التنزاني.

ويتصدر «نسور قرطاج» المجموعة بـ «العلامة الكاملة» تسع نقاط، مقابل ثلاث لكل من ليبيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.

وشهدت تشكيلة «فرسان المتوسط» التي أعلن عنها المدرب علي المرجيني وجود 15 لاعباً محترفاً، من بينهم المهاجم محمد بالتمر «ألدرشوت الإنجليزي» الذي انضم للمنتخب للمرة الأولى ولاعب سبورتينج براجا البرتغالي المعتصم المصراتي، فيما تعرض أحمد بن علي لاعب كروتوني الإيطالي لالتواء في الكاحل.

وقال المرجيني الذي خاض فريقه معسكراً في مصر: «لدينا طموح كبير بالفوز، لدي ثقة كبيرة في الوصول إلى نهائيات الكاميرون».

وقاد حكيم زياش منتخب بلاده المغرب للفوز على الضيف جمهورية أفريقيا الوسطى 4 - 1 ضمن المجموعة الخامسة، وسجل نجم تشيلسي الإنجليزي هدفين «31 من ركلة جزاء و33»، بعدما كان أهدى هدف الافتتاح لمدافع الإنتر الإيطالي المتعافي من فيروس كورونا المستجد أشرف حكيمي في الدقيقة 10، فيما سجل «البديل» زكرياء أبوخلال الهدف الرابع في الدقيقة 64، وجاء هدف الضيوف عبر لوي مافوتا في الدقيقة 25.

وكسر زياش صيامه التهديفي مع منتخب بلاده المستمر منذ 16 نوفمبر 2018 عند تسجيله ثنائية أيضاً في مرمى الكاميرون «2 - صفر» في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي أقيمت في مصر العام المنصرم.

واستعاد المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة من موريتانيا التي تعادلت مع بروندي 1-1، ورفع أسود الأطلس رصيده إلى 7 نقاط بفارق نقطتين عن موريتانيا مقابل 3 نقاط لجمهورية أفريقيا الوسطى ونقطة لبروندي.

ولم يخسر المغرب في أي مباراة رسمية منذ هزيمته أمام البرتغال صفر - 1 في كأس العالم 2018، علماً أن إقصاءه من النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي أمام بنين جاء بركلات الترجيح.