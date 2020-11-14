«يوم المطحنة»!

باريس (أ ف ب)

تشهد المجموعتان الأولى والثانية مواجهتين طاحنتين اليوم، بين إيطاليا وضيفتها بولندا من جهة، وبلجيكا مع إنجلترا من جهة ثانية، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

على ملعب مابي في ريجو إيميليا، تحظى بولندا بأفضلية فارق النقطة عن وصيفتها إيطاليا «6 نقاط»، فيما لا تزال هولندا الثالثة «5 نقاط» متمسكة بأمل تعادلهما، كي تلتحق بالصدارة بحال فوزها على ضيفتها البوسنة والهرسك متذيلة الترتيب «نقطتين» في أمستردام.

ويتأهل إلى نصف النهائي من البطولة الحديثة، والمقرر في أكتوبر 2021، أبطال المجموعات الأربع من المستوى الأول.

وتأمل بولندا في سيناريو مثالي يضمن لها صدارة المجموعة، بحال تخطيها إيطاليا، وفشل هولندا بالتغلب على البوسنة، إذ ترفع فارق الصدارة إلى 4 نقاط قبل جولة من النهاية.

وصحيح أن فريق الهداف ليفاندوفسكي يتصدر الآن، إلا أن 6 من نقاطه السبع أحرزها ضد البوسنة الأخيرة، ما يترك الصراع الثلاثي مفتوحاً في المجموعة.

في المقابل، تنوي إيطاليا، الوحيدة التي لم تخسر في المجموعة، كسر سلسلة التعادلات التي كلفتها 6 نقاط حتى الآن، فيما اكتفى هجومها بتسجيل 3 أهداف في 4 مباريات، في مجموعة هي الأقل نجاعة ضمن المستوى الأول.

وفي المباراة الثانية، تسعى هولندا التي تلقت ضربة قاسية بإصابة قلب دفاعها المميز فيرجيل فان دايك، إلى تحقيق فوزها الأول في 4 مباريات بعد بداية واعدة ضد بولندا «1 - صفر»، فيما تسعى البوسنة لعدم التعرض لخسارة جديدة، وبالتالي الهبوط إلى المستوى الثاني الموسم المقبل، علماً بأن المنتخبين تعادلا سلباً في مباراة الذهاب في زينيتسا.

وفي المجموعة الثانية، تحتاج بلجيكا للمساعدة من أجل حجز بطاقة التأهل عندما تستضيف إنجلترا القوية في بروكسل، وذلك بعد بداية جيدة شهدت إحرازها 9 نقاط من 12 ممكنة.

وبعد تخطي الدنمارك «2 - صفر»، وسحق آيسلندا «5 - 1»، رضخ «الشياطين الحمر» على أرض إنجلترا «1 - 2»، قبل تحقيق فوزه الثاني على آيسلندا «2 - 1».

على ملعب كينج باور في لويفن، تأمل بلجيكا الزاخرة بالنجوم في الثأر من إنجلترا وعدم فوز الدنمارك على ضيفتها آيسلندا الأخيرة دون نقاط، والتي هبطت إلى المستوى الثاني، للعبور إلى الدور المقبل.

ونجحت تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس في حصد 10 انتصارات متتالية رسمياً على أرضها، سجلت خلالها 46 هدفاً.

في المقابل، دفعت إنجلترا، ثالثة الترتيب بفارق نقطتين عن بلجيكا، ثمن خسارتها الأخيرة الصادمة على أرضها أمام الدنمارك، عندما أنهكها طرد قلب دفاعها ماجواير بعد نصف ساعة من الانطلاقة.