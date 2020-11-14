شيميزو يواصل الصحوة في اليابان

طوكيو (د ب أ)

واصل شيميزو صحوته، وحقق الانتصار الثاني على التوالي، حيث تغلب على سيريزو أوساكا 3-1 أمس، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الياباني لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين، تعادل سانفريس هيروشيما مع يوكوهاما 1-1، وكونسادول سابورو مع ساجان توسو بالنتيجة نفسها.

ورفع شيميزو رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد سيريزو أوساكا عند 49 نقطة في المركز الخامس. وافتتح ريناتو أوجوستو التسجيل لشيميزو في الدقيقة 49، ثم تعادل سيريزو أوساكا بهدف أحرزه هيروشي كيوتاكي، في الدقيقة 67، وبعدها حسم شيميزو المواجهة لمصلحته بهدفين خلال آخر أربع دقائق، سجلهما كايتو تاكامورا وكارلوس جونيور. وتعادل سانفريس هيروشيما مع يوكوهاما 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 28 نقطة ليوكوهاما في المركز الرابع عشر. وتقدم يوكوهاما بهدف سجله يوكي كوباياشي في الدقيقة 10، وتعادل سانفريس هيروشيما بهدف سجله إيزيكال سانتوس دا سيلفا في الدقيقة 28.