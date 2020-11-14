رئاسة مؤقتة لـ «الكاف»

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، غياب رئيسه أحمد أحمد عن ممارسة المهام الإدارية المكلف بها لمدة 20 يوماً، وذلك بناءً على نصيحة طبية بالالتزام بفترة النقاهة لاستعادة طاقته عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وذكر «الكاف»، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أمس، أن غياب أحمد أحمد سيتم تعويضه بنائبه الأول الكونغولي أوماري كونستانت، الذي سيتولى مهام رئيس الاتحاد بشكل مؤقت حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى المادة رقم 24 في الفقرة الثامنة من اللائحة، والتي تنص على أن يتولى نائب الرئيس المهام في حال غياب الرئيس، أو عدم قدرته على تولي مهامه بصورة مؤقتة.

وأعلن «الكاف» مغادرة أحمد أحمد المستشفى الذي كان يخضع به للحجر الصحي في القاهرة، بعدما قضى به 12 يوماً بسبب إصابته بـ«كورونا».