مصر تستضيف «سوبر أفريقيا»

القاهرة (د ب أ)

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن السوبر الأفريقي سيقام في مصر. وقال الجنايني: إن هناك اتصالات مع الاتحاد الأفريقي حول مكان وموعد السوبر المصري في نسخته الجديدة التي ستكون في مصر. وأضاف أن وصول ثلاثة فرق مصرية لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية شيء يدعو للفخر. وأوضح أن هناك اتصالات ومحاولات لحضور أعداد ولو قليلة من الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. وأضاف: أتمنى أن ننبذ التعصب، وتقام مباراة الأهلي والزمالك في أجواء تليق بتأهل فريقين مصريين للمرة الأولى في التاريخ لنهائي دوري أبطال أفريقيا.