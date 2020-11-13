كأس الخليج العربي: «الإمبراطور» يكمل عقد «الثمانية الكبار»

مراد المصري (دبي)

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي، بعدما خطف الوصل بطاقة الصعود الأخيرة، عقب فوزه على الوحدة 2-صفر، في مباراة مساء أمس، على استاد زعبيل في دبي، ضمن إياب الدور الأول للبطولة، ليواصل «الإمبراطور» المشوار الناجح، متفوقاً بمجموع المباراتين، بعد فوزه 2-1 ذهاباً، وسجل البرازيلي فيجريدو في الدقيقة 26، ونيريس في الدقيقة 51، هدفي «الأصفر» في لقاء أمس، ويلتقي الوصل مع الشارقة في دور الثمانية، حيث تأهل «الملك»، من دون خوض الدور الأول بوصفه حامل لقب دوري الخليج العربي.

ونجح خورفكان في الصعود للمرة الأولى إلى ربع النهائي، بعدما تأهل «النسور» على حساب العين، بالتعادل صفر-صفر، ليصبح خورفكان متفوقاً على «الزعيم» 4-2 في مجموع المباراتين، ويلتقي خورفكان في دور الثمانية مع شباب الأهلي الذي تأهل على حساب الظفرة، بعدما فاز «الفرسان» على «الفارس» 3-صفر، ليتفوق شباب الأهلي 4-1 في مجموع المباراتين، وسجل أهداف شباب الأهلي، البرازيلي إيجور جيسوس من ضربة جزاء في الدقيقة 11، وسعيد أحمد في الدقيقتين 28 و50.