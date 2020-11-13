طاقم إماراتي دولي لإدارة وديتي السعودي وجامايكا

دبي (الاتحاد)

غادر إلى العاصمة السعودية الرياض، طاقم تحكيم دولي مكون من أحمد عيسى درويش «ساحة»، ويحيى الملا «ساحة»، وعلي راشد النعيمي «حكم مساعد»، وسبت عبيد «حكم مساعد» لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب السعودي الشقيق مع جامايكا، الأولى اليوم، والثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وخاطب الاتحاد السعودي، اتحاد الكرة، بطلب الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة المباراتين، في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين.

من جهة أخرى، اختار الاتحاد الآسيوي، طاقم التحكيم الدولي المكون من محمد عبدالله حسن «ساحة»، عمار الجنيبي «ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، المشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبل.