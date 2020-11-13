البرتغال وفرنسا «قمة الأبطال» في «دوري الأمم»

لشبونة (أ ف ب)

تلتقي البرتغال حاملة اللقب وبطلة أوروبا مع ضيفتها فرنسا بطلة العالم، وصيفة بطلة كأس أوروبا اليوم، في قمة مصيرية بملعب «دا لوش» في لشبونة، ضمن المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، ويدرك المنتخبان أن الفوز يمنح صاحبه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ويتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما، وتعادلا سلباً في الجولة الثالثة في باريس، وبالتالي فإن فوز أي منهما يمنحه الأفضلية في المواجهتين المباشرتين وبطاقة التأهل، بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الأخيرتين الثلاثاء، عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.

وتعول البرتغال على قوتها الهجومية الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي عزز غلته التهديفية دولياً أمام أندورا، رافعاً رصيده إلى 102 هدف، وأصبح على بُعد 7 أهداف من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية.

ويحوم الشك حول مشاركة العديد من العناصر الأساسية في تشكيلة فرنسا، أبرزهم كيليان مبابي الذي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ.

وفي المجموعة الرابعة، يحمل بطلا العالم عامي 2010 و2014 المنتخبان الإسباني والألماني على التوالي شعار «الخطأ ممنوع»، عندما يحل الأول ضيفاً على سويسرا في بازل، ويستضيف الثاني أوكرانيا في لايبزج،

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة أمام ألمانيا وأوكرانيا، فيما تحتل سويسرا في المركز الأخير برصيد نقطتين، وتنتظر «لا روخا» و«المانشافت» قمة ساخنة في إشبيلية الثلاثاء.