إصابة صلاح بـ «كورونا»

القاهرة (رويترز)

قال الاتحاد المصري لكرة القدم أمس، إن نتيجة المسحة الثانية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، جاءت إيجابية لفيروس «كورونا»، ما يعني غيابه عن مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اليوم.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك «تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة».

وقال «جار اتخاذ كافة الإجراءات، واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة، بمعرفة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ومحمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني». وأظهرت المسحة الأولى إصابة اللاعب، إلا أن الاتحاد المصري قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة. وأضاف البيان «يتمتع صلاح بروح معنوية عالية، ولا يعاني من أي أعراض، تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبياً، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب مع رئيس الجهاز الطبي لليفربول للمتابعة والتنسيق أولاً بأول».

وأعلن الاتحاد في وقت سابق إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، من دون أن يحدد هويتهم. وتستضيف مصر منتخب توجو اليوم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم2022 في الكاميرون. وحضر صلاح خلال الأيام القليلة الماضية حفل زفاف شقيقه، وحفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.