الكاراتيه.. لعبة عائلية

علي معالي (دبي)

رغم أن رياضة الكاراتيه، واحدة من ألعاب الفنون القتالية، إلا أنها ستظل واحدة من الألعاب العائلية ذات الأخلاق الرفيعة، وإيجابياتها كثيرة في مجتمعنا الإماراتي الذي يهتم بها منذ سنوات، وفي الوقت الراهن هناك اهتمام كبير بزيادة عدد الممارسين لنشر اللعبة بين أطياف مجتمعنا كافة.

وهناك الكثير من العائلات مارست اللعبة، وعائلات لا تزال تمارسها، ومن الجيل الجديد هناك أكثر من شقيق يلعبون معاً، سواءً في منتخباتنا الوطنية أو في الأندية، منهم فاطمة وسهيل سالم خصيف، وسارة وعبدالعزيز العامري، وسلوى ومنصور المنصوري، إضافة إلى وجود أشقاء كثيرين من أبناء الجاليات يمارسون اللعبة بشكل احترافي، منهم حازم وريناد، وتولين هشام سري، ومايا ومي وليمار طارق تروسيان، وآخرون ينتشرون بشكل جيد على بساط اللعبة.

يرى محمد عباس نجم منتخب الإمارات الأسبق والمدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكاراتيه، أن اللعبة تساهم كثيراً في وجود الثقة بالنفس لدى من يمارسها، والسبب في كونها عائلية أن هناك الكثير من اللاعبين القدامى جذبوا خلفهم الأبناء، ونجلي فهد لاعب منتخب شباب، وأذكر مثلاً أن نصف أسرتي تقريباً كانوا يمارسون اللعبة، ومنهم: أقاربي خالد ومحمد سليمان وإسحاق محمد، وعبير حبيب التي كانت تمارس التايكواندو، وفي عام 2003 تقريباً كان نصف فريق نادي النصر يمثل 90% من عائلتي، وهو أمر يؤكد أنها بالفعل لعبة العائلة.وقال عباس: «لم استخدم طوال حياتي هذه اللعبة لإيذاء الآخرين، وهو أمر مهم للغاية، كما لم أتعرض طوال حياتي للدفاع عن النفس في موقف خارج بساط الرياضة، وهو ما يؤكد بالفعل أننا مجتمع مسالم».

وقال جابر الزعابي كابتن منتخبنا الوطني الأسبق ومدير المنتخبات حالياً: الكاراتيه رياضة لتهذيب النفس، ولم أقم طوال حياتي باستخدام القوة فيها إلا مرة واحدة، وكانت منذ 20 عاماً تقريباً، حيث عرف الشباب في «الفريج» بدبي، أنني حصلت على الحزام الأسود، وطلبوا مني أن أتعارك معهم ورفضت ذلك، وكان عددهم 4 أفراد وحاولوا استفزازي كثيراً مما جعلني أقوم بضرب ابن أختي ضربة قوية.

جابر جاسم الزعابي وعلياء جابر الزعابي وروضة جابر الزعابي والريم جابر الزعابي

جابر الزعابي: لم أستخدم القوة إلا مرة واحدة منذ 20 عاماً

أما جابر الزعابي فقال: «أقوم بتدريب بناتي الثلاث، الريم وروضة وعلياء بشكل فردي في البيت، وكذلك سيكون لنجلي عبدالله دوره في هذه اللعبة عندما يكبر».

هشام سري الخبير الفني باتحاد الكاراتيه وأحد الأبطال العالميين في اللعبة مع منتخب مصر منذ سنوات طويلة قال: «قوة لاعب الكاراتيه لا يراها، ولكنها تكون في يده، ولو استخدمها ستكون مؤذية للغاية، فهي لعبة لا تعتمد على العضلات بقدر الاعتماد على قوة الأعصاب، واستخدمتها مرة واحدة في حياتي للدفاع عن النفس بسبب استفزاز كبير تعرضت له عندما كنت في أحد الشوارع بالدقي في الجيزة بمصر بالقرب من منزلي».

10 فوائد

1- التمرين الكلي للجسم

2- نمط حياة صحي

3- الثقة بالنفس

4- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

5- فقدان الوزن

6- تحسين ردود الفعل

7- التركيز والسكون

8- تعلم الأخلاق والقيم العظيمة

9- قوة العضلات

10- مزاج أفضل