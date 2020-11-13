«داجوي» يواجه «مشير الوثبة» في العين

العين (الاتحاد)

يستضيف مضمار العين للفروسية عصر اليوم فعاليات سباقه الثاني هذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط جميعها خصصت للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباق 505 آلاف درهم، بمشاركة 93 خيلاً.

ويجتذب الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر على لقب الخزنة، المواجهة المرتقبة بين «مشير الوثبة» الفائز في آخر مشاركة، و«داجوي لوتوا» الذي حقق فوزين في مضمار العين، وهناك «انوارد» الفائز مؤخرا في العين.

تنطلق الأمسية بشوط كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأبرز المتحدين «راهي»، و«ايه اف استنطاق»، و«ايه اف الغواص».

وسيكون الصراع شرساً في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (مبتدئة) على لقب جبل حفيت، بين «راجي» صاحب المركز الثالث، و«والتز» صاحب الأداء المتماسك، و«هاتف» بقيادة تاج اوشي الحائز المركز الثالث.

ومن أقوى الخيول المرشحة في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (مبتدئة) على لقب المرخانية، «فاريتس اوبي»، و«شرخ»، و«ويل باور»، و«طائر» ممثل إسطبلات الأصايل.

ويستعد«ايه اف الباهر» بقيادة تاج اوشي لنيل لقب الساد في الشوط الخامس الذي يتنافس فيه 15 خيلاً على مسافة 2000 متر (تكافؤ)، بعد الفوز في آخر ظهور له في مضمار جبل، ومن أشد منافسيه في هذا الشوط «بسام» و«معالي الريف».

ويتنافس كل من «نسيم كيه بي» صاحب المركز الثاني في الشارقة، و«جنجال» الذي سبق وأن حقق المركز الثاني في أبوظبي، و«جاب ادعج» في سادس أشواط الحفل لخيول الأربع سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً.

ويسعى «أطرش» الفائز في الشارقة لإضافة فوز جديد، في الشوط السابع «المويجعي» وينافسه المرشح الأول والأبرز «ايه اف سيل» الذي حقق الفوز هذا الموسم بفارق 6 أطوال، فيما يسعى «تغزل» لقلب الطاولة على منافسيه.

الترشيحات

1- راهي، استنطاق، الغواص

2- راجي، والتز، هاتف

3- فاريتس اوبي، طائر، شرخ

4- مشير الوثبة، داجوي لوتوا، انوارد

5- الباهر، بسام، معالي الريف

6- نسيم، جنجال، جاب ادعج

7- سيل، اطرش، تغزل