تألق «انتولد سيكريت» و«شامخ» في جبل علي

دبي (الاتحاد)

تألق الجواد «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة خوسيه سانتياغو، مسجلاً دقيقة في سباق مركز دبي العقاري لمسافة 1950 متراً، الذي أقيم أمس بجبل علي.

وتوج الجواد «جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت بطلاً لسباق «شادويل» لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:40:24 دقيقة.

وفرض المهر «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بيشلارد، وقيادة ريان كوراتولو، سيطرته المطلقة في سباق الشعفار للاستثمار لمسافة 1400 متر، بعد أداء لافت سجل البطل زمناً وقدره 1:27:80 دقيقة.

وأضاف خالد خليفة النابودة فوزاً جديداً لقائمة انتصاراته في سباقات الخيول العربية حين تفوق «المريب» ببراعة في السباق الافتتاحي لمسافة 1400 متر على لقب الساحل للمقاولات تحت إشراف ارنست اورتيل، وقيادة انطونيو فريزو، ومسجلاً 1:41:33 دقيقة.

وانتزع «ون فيجن» لحمد علي الحمرور، بإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة موفقة من كونور بيسلي الفوز بفارق عن «فراسربيرج» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب سباق بنك دبي التجاري، ومسجلاً 1:42:42 دقيقة.

ومنح الجواد «جست ايه بيني» لمحمد خليفة البسطي، مدربه دوج واتسون وفارسه سام هتشكوت، الثنائية حين بذل مجهوداً سخياً في المراحل النهائية ليتوج بلقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر على لقب مزارع شادويل، ومسجلاً 1:54:83 دقيقة.

وزاد بريق الثنائي واتسون وهتشكوت من خلال «الهاتريك» والذ جاء عبر الجواد «تورنو سوبيتو» الذي بدوره منح الثنائية لمالكه محمد خليفة البسطي في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب دبي للمرطبات ومسجلاً 1:41:15 دقيقة.