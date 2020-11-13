«الشامخة» تحلق بناموس اللقايا

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت أمس منافسات الأسبوع الحادي عشر من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021 بميدان الوثبة بأبوظبي، وشهدت أرضية الميدان الجنوبي إقامة 25 شوطاً لسن اللقايا، لمسافة 5 كلم بمشاركة عدد كبير من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكسبت «الشامخة» لعتيق مطر القبيسي التحدي في أول أشواط اللقايا الأبكار المحليات، بعد أن نجحت إنهاء السباق في المركز الأول محققة توقيتاً زمنياً قدره 7.35.5 دقيقة، فيما تمكنت «حشيمة» لأحمد عبدالله الرميثي من خطف لقب الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات بتوقيت 7.25.1 دقيقة.

وفي أول أشواط اللقايا القعود حصد «العابر» لمبارك مطر المنصوري ناموس الشوط الثالث للمحليات بتوقيت 7.29.2 دقيقة، بينما انتزع «مرموق» لمحمد سعيد بالكيله العامري المركز الأول في الشوط الرابع المخصص للمهجنات مسجلاً أفضل توقيت زمني في سن اللقايا بـ 7.25.1 دقيقة.

شهدت تحديات اللقايا في تمهيدي الوثبة منافسة شرسة بين المطايا المشاركة خاصة وأن الملاك حرصوا على تجهيز الهجن بأفضل صورة ممكنة، تمهيداً للتواجد بشكل قوي في المهرجانات الكبرى خلال الموسم الجاري.

وبرزت العديد من الشعارات المعروفة لهجن أبناء القبائل خلال المنافسات خاصة شعار عتيق مطر القبيسي الذي نجح في الفوز بـ 3 أشواط، أمس، وشعار هجن خليفة خميس الخييلي، وشعار أحمد سلطان بالرشيد السويدي.