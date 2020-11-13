كأس رئيس الدولة لليد تنتظر أطراف المرابع الذهبي

رضا سليم (دبي)

تشهد كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال المؤجلة من الموسم الماضي اليوم مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، حيث يلتقي الشارقة مع مليحة بصالة الوصل وهو الظهور الأول للفريقين في البطولة، فيما يلتقي الوصل الصاعد من الدور التمهيدي بالفوز على الظفرة مع الجزيرة الذي يظهر في المشهد الأول، بصالة العين ويلتقي بني ياس مع النصر بصالة نادي مليحة ويواجه العين الصاعد من الدور التمهيدي بالفوز على الوحدة مع شباب الأهلي دبي بصالة نادي الجزيرة.

ويتحدد بعدها أطراف الدور نصف النهائي، الذي سيقام الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الفائز من الشارقة ومليحة مع الفائز من الوصل والجزيرة، ويلتقي الفائز من بني ياس والنصر من الفائز من العين وشباب الأهلي، ويتأهل الفائزان في المباراتين للنهائي الذي سيقام يوم الخميس المقبل.

كان اتحاد اليد قد أجرى تعديلات على موعد المباراة النهائية، والتي كان مقرراً لها الجمعة المقبل إلا أنه تم تقديمها لمدة 24 ساعة، نظراً لتعارضها مع عودة دوري الخليج العربي 20 نوفمبر، ما يشكل صعوبة في نقل المباراة على الهواء مباشرة، في حين تم ترحيل مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء الماضي لليوم، ما يؤكد أن الجدول مزدحم بالمباريات بإقامة الأدوار النهائية للبطولة في أسبوع واحد.