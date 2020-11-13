190 لاعباً في بطولة «شاطئية» بناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

حققت بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام المفتوحة نجاحاً فنياً وتنظيمياً مميزين كأول بطولة تقام بحضور الجمهور وفق النسبة المسموحة بحسب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك على مسرح مول الإمارات بتنظيم يونيفرسال ماصل فيتنس أند فاشن، وإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة 190 لاعباً من مختلف الجنسيات.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، الفائزين الأوائل بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، وأحمد جوهر ورئيس اللجنة المنظمة باسم جوهر والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك. ونجح لاعب المنتخب المصري أحمد سيد شعبان في الفوز بكاس بطل الأبطال، ونال الإماراتي خالد الفلاحي لقب فئة الماستر للعمر 40-49 سنة، بينما تمكن لاعبون مواطنون من الفوز بذهبية وأربع فضيات وبرونزية. بدوره أشاد عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر بالتزام أسرة البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين ولجنة الحكام، إضافة إلى التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وبشكل اثلج الصدر، وكذلك دقة التنظيم والمستوى الفني المميز للمنافسات مقدماً الشكر للجنة المنظمة وفريق عمل اتحاد بناء الأجسام للجهود التي بذلت في تأمين النجاح.